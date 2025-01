Caso Almasri, mercoledì in Parlamento informative congiunte Nordio-Piantedosi

"A seguito di un confronto tra il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani con altri membri del governo e con la presidenza del Senato e della Camera dei Deputati si è deciso, per andare incontro alle richieste dei gruppi parlamentari, che le informative sul caso del comandante libico Najeem Osema Almasri Habish del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, previste per mercoledì 29 alle 16:15 alla Camera e alle 18:15 al Senato, saranno svolte congiuntamente al ministro della Giustizia Carlo Nordio". Lo riferisce in una nota l'ufficio stampa del ministro Ciriani.