Cuba, Alessandro Di Battista sedato e in terapia intensiva dopo l'intervento

Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale Hermanos Ameijiras di L'Avana, a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA che oltre non vanno nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato e in terapia intensiva come prevede la prassi in questo tipo di interventi.
Rientro rinviato
Come già annunciato il 6 settembre attraverso i social, il rientro di Di Battista in Italia avverrà nei prossimi giorni: "Il rientro è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti". È quanto si legge in un post su Facebook e Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato M5s.