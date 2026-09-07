Cuba, Alessandro Di Battista sedato e in terapia intensiva dopo l'intervento

Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale Hermanos Ameijiras di L'Avana, a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA che oltre non vanno nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato e in terapia intensiva come prevede la prassi in questo tipo di interventi.