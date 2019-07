Alessandra Locatelli alla Famiglia, chi è il neoministro che disse: "Via le foto di Mattarella dagli uffici pubblici"

L'accusa al Colle dopo il no a Savona - L'allora deputata leghista aveva infatti condiviso sul suo profilo Facebook un post del collega del Carroccio Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda, che scriveva: "Bocciando Savona come ministro dell'Economia proposto dal presidente del Consiglio incaricato, oggi la democrazia italiana è stata ferita a morte. Siamo profondamente preoccupati e indignati per una decisione di inaudita gravità. La Lega era ed è pronta a governare con i suoi ministri per liberare il Paese dalle catene che evidentemente Berlino e Bruxelles hanno messo alle caviglie del nostro paese. A questo punto chiederemo a tutti gli amministratori della Lega in Lombardia di rimuovere immediatamente dai loro uffici pubblici la foto di Mattarella, che non rappresenta più un garante imparziale dei cittadini".



Locatelli, attenta al sociale e fedelissima di Salvini - Il neoministro della Famiglia, che sostituisce Lorenzo Fontana (agli Affari europei), laureata in Sociologia alla Bicocca di Milano, è da sempre impegnata nel sociale. Deputata del Carroccio, 43 anni, acquisisce le deleghe per le politiche della famiglia e della disabilità dopo essere stata educatrice per disabili con insufficienza mentale e assessore alle Politiche sociali a Como.