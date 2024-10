Infrastrutture e ricerca, al via in Sardegna la "G7 Conference on Large Research Infrastructures"

Il tema sarà affrontato rivolgendo un’attenzione particolare ai Paesi del G7, ma prendendo in esame anche contributi provenienti da infrastrutture di altri Paesi del mondo. Nell’ambito della conferenza, le delegazioni internazionali saranno accompagnate in visita alla ex miniera di Sos Enattos, nella cui area si trova il sito che l'Italia propone come sede per la realizzazione della futura grande infrastruttura di ricerca del rivelatore gravitazionale Einstein Telescope, progetto inserito nella roadmap di ESFRI, lo European Strategy Forum on Research Infrastructure, che ha anche il compito di dare indicazione su quali infrastrutture investire in Europa.