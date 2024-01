Napoli, aggredirono fotografo per spilla anti fascista: 4 dei denunciati erano a commemorazione di Acca Larentia

Tre esponenti napoletani di CasaPound sono finiti ai domiciliari e ad un quarto è stato notificato un divieto di dimora, nell'ambito di una inchiesta sull'aggressione subita a Napoli nell'ottobre 2023 da un fotografo che indossava una spilla con un logo antifascista sul giubbotto.

Anche una quinta persona, sempre del gruppo di estrema destra, è indagata per concorso in reato. Dalle indagini della Digos è emerso che quattro degli indagati in questa vicenda erano presenti alla commemorazione di Acca Larentia avvenuta il 7 gennaio quando centinaia di persone fecero il saluto fascista per ricordare la morte di giovani del Fronte della Gioventù uccisi 46 anni fa.