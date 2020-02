Agcom multa la Rai, il Pd attacca: "Via Salini e i vertici dell'informazione"

Il Pd parte all'attacco della Rai dopo la sanzione da 1,5 milioni di euro da parte dell'Agcom. "All'a.d. Salini non resta che valutare la propria permanenza al vertice dell'azienda così come la permanenza dei vertici dell'informazione", ha detto il vicecapogruppo dem alla Camera Michele Bordo. "La multa dice cose chiare e gravi. Cambiare e cambiare velocemente è l'unica via", ha affermato invece il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.