Afghanistan, Lamorgese: "Tenere conto del rischio terrorismo"

Ansa

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha espresso i suoi timori per il precipitare della situazione in Afghanistan. "Ci sarà un ulteriore flusso di migranti afghani che arrivano dalla rotta balcanica ma anche via mare. I flussi dei prossimi mesi potrebbero farci preoccupare tenendo conto anche del rischio terrorismo", ha detto. "Stiamo monitorando e abbiamo la garanzia da parte di tutte le forze che opereranno al meglio", ha aggiunto.