Affitti brevi, Salvini incontra i gestori: "Massima collaborazione"

Per la questione degli affitti brevi, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato al Mit Marco Celani, presidente dell'Associazione di categoria.

Come spiega una nota del ministero, Salvini ha confermato la disponibilità ad "avviare un nuovo piano casa nazionale", ribadito la necessità di tutelare i proprietari e offerto "massima collaborazione" per individuare soluzione. E' stato inoltre fatto il punto in considerazione di alcuni eventi come le Olimpiadi Milano-Cortina o il Giubileo che moltiplicheranno le presenze nelle città italiane.