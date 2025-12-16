Affitti brevi, la Consulta respinge il ricorso del governo contro le norme della Regione Toscana

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro la legge regionale toscana sul turismo che contempla anche misure di contenimento del fenomeno di overtourism. La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dall'esecutivo a marzo, con riferimento a più disposizioni della legge regionale toscana n.61 del 2024, recante il testo unico del turismo, per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione. Tra le disposizioni del testo unico anche norme per dare una cornice di regolazione specifica ai Comuni che subiscono di più l'impatto di b&b, affitti brevi e affittacamere.