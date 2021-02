Addio a Franco Marini, il cordoglio della politica | Letta: "Profonda tristezza, grande protagonista e amico" | Castagnetti: "Uomo integro e forte"

Ci ha lasciato un "uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera". Così Pierluigi Castagnetti ricorda Franco Marini, morto a 87 anni . "Profonda tristezza - scrive Enrico Letta -. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico". Per il ministro della Salute, Roberto Speranza , fu "combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori". "Non la pensavamo sempre alla stessa maniera, ma era una gran persona", ricorda il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani .

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, parla di un "politico e sindacalista di spessore, uomo di indiscussa integrità morale. L'Italia ricorderà il suo prezioso contributo, nei ruoli politici e istituzionali, sui temi del lavoro e sul rafforzamento della democrazia parlamentare". Per Nicola Zingaretti "ci ha lasciato un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole. Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un Italia più giusta"

"Marini è stato in grado di coniugare la forte passione che investiva nei suoi mandati con un altrettanto saldo rispetto dell'avversario, anche negli scontri più aspri", ricorda la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, che aggiunge: "Se ne è andato l'uomo, ma il segno del suo agire resterà nella mondo del lavoro, della politica e nelle istituzioni". "Confronto e dialogo. Guardare al minimo comun denominatore piuttosto che al massimo comun divisore - scrive su twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - Grazie Franco Marini per quella grande lezione di saggezza, di apertura, di moderazione, di lucidità di visione che è stata la tua vita. La terra ti sia lieve".

"Franco Marini, come sindacalista prima, come politico poi e come uomo delle istituzioni, ha sempre anteposto i rapporti umani e il rispetto di ciascuno indipendentemente dalle appartenenze - dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri -. Lo ricordo con rimpianto e voglio onorarne la memoria sottolineando questo suo tratto umano che ne ha fatto uno dei protagonisti della vita politica, sociale ed istituzionale del nostro tempo". Per Pier Ferdinando Casini è stato "uno degli uomini più rappresentativi di un'intera stagione della vita dei democratici cristiani, un sindacalista intrepido e coraggioso, capace di sfidare l'impopolarità, un grande dirigente della Dc e successivamente un presidente del Senato che non dimenticheremo facilmente".