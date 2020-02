Aborto, Salvini: "Il pronto soccorso non è la soluzione a uno stile di vita incivile"

"Abbiamo avuto segnalazione che alcune donne non italiane si sono presentate per la sesta volta al pronto soccorso di Milano per l'interruzione di gravidanza. Non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile". Lo ha detto Matteo Salvini all'incontro "Roma torna capitale". "Non è compito mio né dello Stato - ha spiegato - dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere".