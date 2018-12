A “Stasera Italia” la manifestazione degli artigiani contro il governo

Delusi dal Governo i piccoli imprenditori hanno deciso di manifestare a Milano contro le iniziative dell’esecutivo gialloverde, che: “devono fare una politica economica, ora non c'è in Italia” spiega un artigiano a “Stasera Italia”.



Confartigianato ha portato in piazza le paure di moltissimi imprenditori: “Ognuno tira la coperta dalla parte sua ma i piedi scoperti sono i nostri”. Poi un coro unico conto il reddito di cittadinanza: “La carità non crea benessere”.