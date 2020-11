4 novembre, Mattarella: "Forze armate risorsa preziosa e insostituibile"

ansa

"Le donne e gli uomini delle Forze Armate, con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano il loro essere risorsa preziosa e insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato. Il loro operato, silenzioso ed efficace, e la loro genuina dedizione suscitano orgoglio e profonda riconoscenza in tutto il Paese". Lo scrive Sergio Mattarella al ministro Lorenzo Guerini per celebrare il 4 novembre.