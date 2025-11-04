4 Novembre, Mattarella: "Oggi nuovi conflitti, creare una forza di Difesa europea"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rafforzare la cooperazione europea nel settore della Difesa, alla luce delle nuove tensioni che stanno attraversando il Continente. "Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio", ha scritto il Capo dello Stato in un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. "Il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di Difesa europea che, in stretta cooperazione con l'Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l'Italia e l'Europa", ha aggiunto.