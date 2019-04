25 Aprile, Salvini: "E' la festa di tutti, non solo dei comunisti"

"Mi aspetto che il 25 Aprile sia la festa di tutti, non solo di qualcuno". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulle celebrazioni che accompagneranno la giornata della Liberazione. "Non è solo la festa dei comunisti - ha chiarito - e mi aspetto rispetto". Ha poi confermato che lui sarà "in Sicilia. E non vedo l'ora".