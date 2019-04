25 Aprile, Mattarella: "La Resistenza fu riscatto nazionale" | Anpi: "A Milano oltre 70mila"

"La libertà e la democrazia nel nostro Paese sono state conquiste faticose per cui donne e uomini hanno perso la vita. Il loro sacrificio è la base su cui vive oggi ogni nostro diritto sancito dalla Costituzione - scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede -. Proprio sulla Costituzione abbiamo giurato tutti noi ministri della Repubblica, perché ogni nostra azione, ogni legge, ogni parola trova la sua base e ispirazione nella Costituzione. E' nostro dovere raccontarlo e ricordarlo ai cittadini italiani, soprattutto alle nuove generazione perché sappiano che la libertà affonda le radici nel passato. Non c'è margine, non può e non deve esserci, per negare, rinnegare, ma nemmeno per essere indifferenti".