25 Aprile, La Russa: "Antifascismo spesso usato strumentalmente"

"Per una pacificazione definitiva sul 25 Aprile", Ignazio La Russa sostiene che "basterebbe tornare ai primi anni della vita della Costituzione".

"Persino la dodicesima disposizione transitoria prevedeva in cinque anni il periodo di una pacificazione, perché prevedeva di bloccare coloro che erano stati coinvolti nel fascismo per cinque anni", sottolinea il presidente del Senato." Credo che dopo, anziché unire, qualcuno abbia sempre avuto la tentazione di usare l'antifascismo e la divisione più per fini strumentali che per pura e giustificata memoria di quello che fu".