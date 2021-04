25 aprile, Mario Draghi: "Non tutti fummo brava gente, non scegliere è immorale"

Ansa

"Nell'onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordare che non fummo tutti, noi italiani, brava gente". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua visita al Museo della Liberazione il 25 aprile. "Non scegliere - ha sottolineato il premier - è immorale, significa far morire un'altra volta chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e sacrificò se stesso per consentirci di vivere in un paese democratico".