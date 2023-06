2 giugno, Urso a Washington: "Italia Paese forte e affidabile"

Adolfo Urso celebra il 2 giugno da Washington dove, presso l'ambasciata italiana, ha incontrato oltre mille esponenti del mondo imprenditoriale e politico statunitense e italiano.

"L'Italia è un Paese forte, affidabile, che si assume le proprie responsabilità ed assolve ai propri doveri, in Europa, nei Balcani, nel Mediterraneo, in Africa, nel grande Medio Oriente", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ricordando in particolare l'impegno dei militari italiani feriti in Kosovo: "A loro, ai nostri militari feriti, giunga in questo giorno da Washington il saluto e la riconoscenza della Comunità nazionale".