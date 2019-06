2 Giugno, sottosegretario Merlo: Italia rimane nella Ue e nell'euro

Il sottosegretario agli Esteri italiano Ricardo Merlo ha assicurato che il governo non ha alcuna intenzione di portare l'Italia fuori dall'Unione europea (Ue) o dall'euro. A Buenos Aires, Merlo ha sottolineato che "è bene ricordare che l'Italia è un Paese fondatore della Ue". Per questa e molte altre ragioni, ha sostenuto, "il governo in funzione non ha alcuna intenzione di uscire né dall'Europa né dall'euro".