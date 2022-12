18App, Forza Italia: bonus cultura valido, va solo riformulato

Sul bonus cultura 18App, "Forza Italia condivide con la maggioranza le preoccupazioni per le storture e le truffe generate in passato.

Alcuni fondi sono stati talvolta dirottati verso acquisti che nulla avevano a che vedere con la formazione e l'istruzione, come per esempio cellulari, videogiochi, elettrodomestici" - dichiarano in una nota i capigruppo al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, per poi aggiungere: Nessuno, però, mette in dubbio la validità della misura e per questo riteniamo assolutamente necessario che le risorse stanziate per 18App rimangano destinate ai giovani e alla loro crescita culturale".