"Via della Seta", dalla Camera via libera al memorandum d'intesa

Conte: "Memorandum è chance per la crescita, non vogliamo perderla" - Con il memorandum Italia-Cina "ci riproponiamo di riequilibrare la nostra bilancia commerciale che non è a noi favorevole, il nostro export è di gran lunga inferiore rispetto ad altri paesi europei. La Via della Seta è una grande infrastruttura, un grande progetto di connettività al quale le nostre aziende leader nell'innovazione tecnologica potranno partecipare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula alla Camera al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e in relazione al Documento di intesa tra il governo italiano e quello cinese sulla collaborazione all'interno del progetto economico "Via della Seta".



"Ridefinisce le linee del traffico commerciale" - Secondo Conte si tratta di "un'infrastruttura di tale importanza che ridefinirà sicuramente le linee del traffico commerciale, ecco allora che avremo nuovi scali, nuovi corridoi commerciali: partecipare o meno, porsi passivamente rispetto alle nuove rotte, potrà influenzare negativamente o meno la crescita economica. Non vogliamo perdere nessuna chance".



Media Cina: "L'Italia potrà rivitalizzare l'economia" - Se la Cina e l'Italia riescono a cogliere l'occasione di "cooperare" sulla nuova Via della Seta, "non solo l'economia italiana sarà rivitalizzata, ma i due Paesi potranno plasmare relazioni più strette": l'adesione del primo Paese del G7 darà un "indiscutibile" slancio di nuova forza alla capacità di dell'iniziativa di interconnessione globale. E' quanto si legge sul Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, la "voce" del Partito comunista cinese, esamina la prossima adesione di Roma alla Belt and Road Initiative ("una cintura, una strada") durante l'imminente visita del presidente Xi Jinping, ricordando il ruolo dell'Italia nella vecchia Via della Seta e la posizione strategica nel mezzo del Mediterraneo.



Le relazioni Cina-Italia - Dal 1970, anno di avvio delle relazioni diplomatiche, i legami sono cresciuti. E' del 2004 il primo salto di qualità grazie alla "comprehensive strategic partnership". Il commento ricorda i problemi dell'Italia con l'Ue, tra politiche fiscali e immigrazione, mentre alta disoccupazione e frenata dell'economia spingono a trovare altre vie di cooperazione economica.