"Salvataggio" Carige, Renzi e Boschi: "E' un governo di bugiardi"

Monta sempre più la polemica politica sul "salvataggio Carige". Dopo la mossa del governo, con il decreto legge riguardante garanzie e ricapitalizzazione. Matteo Renzi attacca: "Salvini e Di Maio si devono vergognare. Sono bastati 10 minuti in cdm per smentire 5 anni di insulti e menzogne contro di noi". Altrettanto netta la Boschi: "La parola verità non appartiene al loro vocabolario". Salvini replica: "Tutelati i risparmiatori".