"Per un'Europa che guardi al mondo": alla ricerca di pace, democrazia e di una nuova unità

“Per un’Europa che guardi al mondo. Appello ai cristiani e alle persone di buona volontà”. Così è intitolato l'incontro di carattere internazionale che si terrà lunedì 2 marzo dalle ore 10.30 a Roma, in Campidoglio presso l’Aula Giulio Cesare. L'organizzazione è a cura dell’Associazione Culturale "Progetto Europa Domani" in collaborazione con la Fondazione Giulio Pastore, il Centro di Documentazione Europea della Università LUMSA e l’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia «Mario Romani». L’evento sarà l’occasione per presentare il volume con le riflessioni sul tema di Patrizio Bianchi, Sergio Fabbrini, Luigi Paganetto, Vincenzo Paglia e Vincenzo Scotti e per porre in campo idee e iniziative per una ripresa del processo di integrazione europea. La sede scelta è particolarmente significativa: in Campidoglio furono infatti firmati i Trattati di Roma del 25 marzo 1957 che istituirono la Comunità Economica Europea.