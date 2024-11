"Maria Rosaria e le altre. Le vite spezzate dal non amore", l'incontro in Senato

Maria Rosaria Sessa era una giornalista, è stata uccisa 22 anni fa dal suo ex compagno; Linda Moberg stava per avere lo stesso destino tragico, è sopravvissuta al pestaggio brutale di suo marito.

Due storie, due destini diversi, che l’associazione “Giornaliste Italiane” vuole raccontare in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre; un appuntamento per fare il punto sul tema insieme a ospiti di rilievo, associazioni, giornalisti, scrittori.