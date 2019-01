"L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà", è il 26 gennaio del 1994: inizia così il video-discorso di Silvio Berlusconi in cui annuncia il suo ingresso in politica. "Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare". Esattamente 25 anni da quell'annuncio e dalla nascita di Forza Italia, ve lo riproponiamo integrale.