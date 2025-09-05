Difesa, hackerato l'account su X del ministro Crosetto

L'account personale su X del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato hackerato. Ad annunciarlo è il ministero con un post. "I contenuti pubblicati da tale account - si legge nel comunicato - non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza". Durante la serata di giovedì, sul profilo X erano comparsi almeno un paio di post 'sospetti'. Entrambi riguardavano la richiesta di donazioni in criptovalute, uno per i funerali di Giorgio Armani e un altro per la questione Gaza.