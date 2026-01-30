Rientrata in Italia, ulteriori accertamenti chiarirono che l'embrione non si era mai formato. Le analisi esclusero complicazioni e, poco tempo dopo, la conduttrice scoprì di essere nuovamente incinta: da quella gravidanza sarebbe nato il suo primo figlio. Accanto a lei, durante il racconto in tv, Marco Moraci. Oggi Veronica Maya guarda a quel passato con gratitudine. "Abbiamo tre figli meravigliosi - ha detto - Abbiamo anche pensato a un quarto, ma non è mai stato il momento giusto per entrambi. Va bene così: siamo felici, uniti e consapevoli di quanto la vita sia preziosa".