Una valanga di vestitini, culle e passeggini per Baby V: la Ferragni li dona alle mamme bisognose

Quante volte guardando i mille outfit di Vittoria abbiamo pensato a quanti bambini si potrebbero vestire o vedendo culle e carrozzine regalate abbiamo rivolto il pensiero a chi non ha la possibilità di comprarli ai propri figli? Ecco, anche Chiara Ferragni non è rimasta impassibile. Anzi. Felicissima per l’arrivo della sua Baby V, ha pensato bene di dare una mano alle mamme in difficoltà. E così ha proposto sui social di suggerirle una lista di associazioni milanesi a cui donare parte degli accessori della sua secondogenita.

“Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto – dice la influencer nelle storie social – sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini… a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?”.

“Appena trovo un’associazione a cui donare tutte le culle, passeggini, vestitini ed accessori in più qui su Milano naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi come me ha da donare saprà farlo, chi ha bisogno in prima persona potrà rivolgersi all’associazione” scrive Chiara.

L’influencer nonostante i momenti concitati dell’arrivo della bambina, l’allattamento, le visite, il tempo da dedicare al primogenito Leone che soffre un po’ di gelosia nei confronti di Vittoria, non dimentica chi ha bisogno e anche in questa occasione mostra il suo cuore d’oro pensando a chi non è stata fortunata come lei. In più rivolge un appello anche ad altri che potrebbero donare, spronandoli a regalare quel che non gli occorre a mamme in difficoltà. Un gesto che vale più di mille… like!

