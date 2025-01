Era il 27 dicembre 2023 quando Vittorio Emanuele Parsi ebbe il malore. Tiziana Panella ricorda: “Io e Vittorio saremmo dovuti partire il giorno dopo, andare al caldo per le vacanze. Mi ha chiamato che stava male. Poi il 28 mattina la notizia del trasporto in elisoccorso verso Treviso per l’operazione. Sono corsa e quando sono arrivata da Roma, era in sala operatoria. Io sono sempre rimasta lì, con la sua ex e le sue figlie”. La giornalista aggiunge: “Ho toccato con mano quanto amore c’era attorno a lui. Ma mi porto dietro la paura devastante. Gli scrivevo tutte le sere, un breve diario della giornata, via WhatsApp. E poi stavo con le sue figlie e la sua ex moglie: prima non avevo rapporti con loro, ma la conoscenza e l’amore per lui ci hanno fatto diventare una famiglia unita. Ciascuno con il suo dolore”.