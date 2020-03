Serata parigina per la famiglia Kardashian 

In occasione della Fashion Week a Parigi, le sorelle Kardashian girano per la capitale francese con le figlie e accendono la Ville Lumière. Escono di casa abbinate e per tutte vale un solo motto: latex. Lo scelgono in varie tonalità di colore, ma l’importante è che le curve siano ben fasciate in strette tute aderenti che mettono in risalto le forme prosperose. I paparazzi impazziscono e le seguono anche nella loro uscita serale tra ristoranti e giri in giostra…