Usa, Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta

Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta. Il magnate dei media, 93 anni, è convolato a nozze con Elena Zhukova, 67 anni, in una cerimonia che è stata celebrata a Moraga Bel Air, una delle tenute in California del tycoon. Zhukova è una biologa russa in pensione. I due avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2023 e si sarebbero conosciuti a una festa organizzata da una delle ex mogli di Murdoch, l'imprenditrice di origine cinese Wendi Deng.