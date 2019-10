Paura per Kim Kardashian, la casa è invasa da tarantole

Non è la prima volta che succede, ma anche questa volta Kim Kardashian è alle prese con le tarantole che hanno invaso la sua villa. In agosto la influencer aveva detto che si trattava dell'accoppiamento di alcuni ragni che si erano rifugiati in garage. Ora ci risiamo e Kim ha intrappolato una tarantola dentro una scatola di plastica trasparente, mostrandola sui social.