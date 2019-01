Parodi in love alle Maldive, guarda Caressa che le chiede (ancora) la mano

Cerimonia in riva al mare, sulla spiaggia delle Maldive, per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che dopo 20 anni dal primo sì, hanno deciso di scambiarsi di nuovo le promesse di matrimonio davanti ai loro tre figli Matilde, 15 anni, Eleonora, 13, e Diego, 9. “E' il giorno in cui ci scambieremo la seconda promessa di nozze... per questa giornata abbiamo deciso di mettere in tasca i telefoni e affidarci a un fotografo... però una cosa volevamo condividerla con voi... c'è un anello in mano”. Il siparietto è imperdibile.