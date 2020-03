Paolo Rossi dice sì per la seconda volta, le foto dalle Maldive

Una cerimonia a sorpresa per il secondo sì, a 10 anni di distanza dal primo, tra Paolo Rossi e Federica Cappelletti . L'ex calciatore era all'oscuro di tutto e la sposa ha organizzato l'evento sulla spiaggia alle Maldive con la complicità delle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena. Un momento davvero emozionante per l'eroe della Nazionale dell'82, che al settimanale "Chi" ha raccontato: "Ho pianto come un bambino".

"Mi avevano detto che si sarebbe celebrato un matrimonio, quindi non mi sono assolutamente scomposto quando ho visto l'allestimento dell'altare sulla spiaggia", ha confessato Rossi. E invece il protagonista della festa era proprio lui, che ha rinnovato la sua promessa d'amore a Federica, con lo sguardo rivolto verso l'oceano in un tripudio di petali di rosa.

Sia gli sposi che le damigelle, le figlie di 10 e 7 anni, erano tutti vestiti di bianco e a piedi nudi sulla sabbia. Unici invitati alla celebrazione, una famiglia di amici della coppia. Assente giustificato Alessandro (37 anni), primogenito di Rossi, preso da impegni di lavoro. "Ma non ci ha fatto mancare il suo sostegno", ha raccontato lo sposo che ha rivelato come il rapporto con lui e con la sua prima moglie sia stabile e affettuoso.

Paolo e Federica si sono incontrati per la prima volta quando lei aveva 6 anni e lui ne aveva 22 e giocava con la maglia del Perugia, ma l'amore è sbocciato solo molti anni dopo. Si sono sposati 10 anni fa dopo 12 di fidanzamento e ora hanno voluto rinnovare la loro promessa. Si amano alla follia. Il loro segreto? "Bisogna essere in grado di accettare i cambiamenti fisiologici di un rapporto, ma ci si può riuscire solo quando c'è l'intesa nel farlo. Come in questa magica storia".

