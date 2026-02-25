Secondo fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo e Sara Scapperrotta: è nato Leonardo

Fiocco azzurro bis per Nicolò Zaniolo e la moglie Sara Scaperrotta. Con un post su Instagram la coppia ha annunciato ai propri follower la nascita del piccolo Leonardo, nato il 24 febbraio. Zaniolo e Scaperrotta erano diventati genitori del primo figlio, Tommaso, nel luglio del 2021. I due hanno, inoltre, suggellato il loro amore convolando a nozze lo scorso 4 febbraio.