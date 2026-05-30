Schiaparelli, volti noti e celebs per la sfilata di alta moda primavera estate 2025 a Parigi: Natalia Vodianova © IPA
Natalia Vodianova sorprende tutti ancora una volta. La top model russa, 44 anni, ha annunciato di essere incinta del suo sesto figlio posando con il pancione sulla copertina di Vogue Francia. Una notizia rimasta segreta fino all’ultimo, custodita lontano dai social e dalle apparizioni pubbliche, dove aveva scelto abiti morbidi e silhouette ampie per non lasciare trapelare nulla.
Per Natalia Vodianova sarà il terzo figlio insieme al marito Antoine Arnault, erede del colosso del lusso LVMH. Una famiglia già numerosa e molto unita, costruita negli anni lontano dai riflettori nonostante la notorietà internazionale di entrambi.
Una nuova vita dopo il passato difficile
Per la modella russa la maternità non è mai stata un dettaglio secondario. Il primo figlio, Lucas Alexander, è arrivato quando aveva appena 19 anni, durante il matrimonio con l’imprenditore britannico Justin Portman. Da quella relazione sono nati anche Neva e Viktor, prima della separazione annunciata nel 2011.
Poco dopo, nella vita di Natalia Vodianova è entrato Antoine Arnault. Un incontro destinato a cambiare tutto. Lui stesso, anni fa, raccontò di essere rimasto colpito dalla sua presenza "indefinibile", da quell’aura che la circondava. Dalla loro unione sono nati Maxim e Roman, mentre nel 2020 la coppia si è sposata con una cerimonia privata e riservatissima.
Dietro il glamour e le passerelle, però, Natalia non ha mai dimenticato le sue origini. Nata a Nižnij Novgorod, in Russia, è cresciuta in condizioni difficili, aiutando la madre a vendere frutta al mercato e occupandosi fin da bambina della sorella Oksana, affetta da autismo e paralisi cerebrale.
L’annuncio che emoziona i fan
La nuova gravidanza arriva in un momento molto sereno della sua vita. Oggi Natalia Vodianova è una delle modelle più influenti al mondo, ma continua a dedicare gran parte del suo tempo alla beneficenza attraverso la fondazione Naked Heart, creata per aiutare i bambini più fragili.
Accanto a lei c’è sempre Antoine Arnault, che la modella ha spesso definito il suo "braccio destro". E ora, con l’arrivo del sesto figlio, la loro famiglia si prepara ad allargarsi ancora.
Lontano dagli scandali e dalle ostentazioni, Natalia continua a raccontare una favola moderna fatta di rinascite, lavoro e famiglia. E quella copertina con il pancione è diventata in poche ore una delle immagini più commentate del momento.