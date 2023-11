Cosa è successo a Monica Leofreddi

Monica Leofreddi posta su Instagram una foto delle labbra gonfie e dei lividi nella zona del naso e racconta: "Stasera di ritorno da Milano ero in attesa del taxi per tornare a casa, lo attendevo poco lontano dalla stazione. Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila. Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada. Non mi accorgo che Il van aziona la retromarcia". Tutto succede in un attimo: "Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto, sento qualcuno che gli urla 'fermati! C’è una dietro!'. Rotolo verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci. Scende l’autista che, invece di soccorrermi, comincia ad urlare accusandomi di fingere, urla che non mi aveva investita ma che mi ero buttata! Un altro imbecille urla 'è vero! Non ti ha toccata'".