Marialaura De Vitis risponde senza mezzi termini a chi continua a criticare la sua relazione con Jimmy Ghione per la differenza d'età di 34 anni. Tra i commenti comparsi sotto un video della coppia non sono mancati attacchi e insinuazioni. Uno dei più provocatori recitava: "Gerontofila solo coi famosi o con tutti?". Parole alle quali la 28enne ha deciso di rispondere: "Trovo raccapricciante che io debba giustificarmi, amare non dovrebbe essere una colpa", ha dichiarato, ribadendo quanto sia difficile comprendere l'accanimento nei confronti della coppia.
Marialaura ha respinto l'idea di essere interessata al patrimonio del compagno, facendo riferimento anche alle responsabilità familiari di Ghione. "Lui ha anche una famiglia da mantenere, non sarebbe la relazione ideale se fossi stata una gold digger. Non ho mai voluto spennare un uomo", ha dichiarato, aggiungendo: "Mi è stato detto che sto con Jimmy per i soldi. Mi mantengo da sola da quando ho 16 anni, sono indipendente". Una replica diretta a chi continua a mettere in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, attribuendo la relazione a un presunto interesse economico.
La 28enne non ha nascosto le proprie ambizioni professionali, ammettendo di amare il mondo dello spettacolo e di sognare un futuro davanti alle telecamere. "Mi piace tantissimo andare in tv e sogno di poterci lavorare un giorno, questo non è un segreto", ha raccontato, distinguendo chiaramente il desiderio di affermarsi professionalmente dalla scelta sentimentale di stare accanto a Ghione. "Non penso di accompagnarmi a un uomo per questo: sto con Jimmy da tre anni, non mi sembra di aver fatto chissà che per poter dire che lui mi ha aperto la strada", ha concluso.