Marialaura ha respinto l'idea di essere interessata al patrimonio del compagno, facendo riferimento anche alle responsabilità familiari di Ghione. "Lui ha anche una famiglia da mantenere, non sarebbe la relazione ideale se fossi stata una gold digger. Non ho mai voluto spennare un uomo", ha dichiarato, aggiungendo: "Mi è stato detto che sto con Jimmy per i soldi. Mi mantengo da sola da quando ho 16 anni, sono indipendente". Una replica diretta a chi continua a mettere in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, attribuendo la relazione a un presunto interesse economico.