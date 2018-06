Marco Borriello compie 36 anni, torta e festa a Ibiza

Le buone abitudini non si perdono, per questo, come lo scorso anno, Marco Borriello festeggia il compleanno nella sua villa a Ibiza. Al momento nessun party in grande stile per l'affascinante calciatore che spegne 36 candeline, ma una torta tra pochi amici. E al calare della notte l'attaccante si sposta in uno dei locali più esclusivi dell'isola.

Non saranno i problemi con la SPAL a rovinare il giorno del compleanno di Borriello che a Villa Margherita si gode le vacanze in compagnia di pochi intimi. Lo "scapolo d'oro" del calcio a 36 anni sfoggia sempre un fisico da 10 e lode e un sorriso che farebbe capitolare qualsiasi donna.



L'ultima ad essere ammaliata dal calciatore sembra essere Stefania Seimur. In esclusiva sul settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 20 giugno, ecco infatti le prime immagini dell'attaccante con la bella showgirl, già conosciuta al pubblico come la dea bendata al “Grand Hotel Chiambretti”. I due sono stati fotografati in teneri atteggiamenti ed erano già stati avvistati a New York per una sfilata e poi a casa del calciatore della Spal proprio a Ibiza.