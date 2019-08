Il principino George preso in giro in tv, Roberto Bolle lo difende

"Il futuro re di Inghilterra, oltre al classico programma di un bimbo di 6 anni intraprenderà studi religiosi, lezioni di programmazione informatica, di poesia e di... balletto classico", ha detto la Spencer durante la diretta della sua trasmissione, condendo il tutto con espressioni allusive e con una risata.



Un'uscita che ha indignato i telespettatori e, dopo che il video è diventato virale, anche sul web si sono levate voci contro la conduttrice. Una su tutte, più forte delle altre, è stata quella di Bolle che sui social ha voluto dire la sua: "Mi piacerebbe davvero sapere cosa ne pensate, se lo trovate divertente o inappropriato. E' già abbastanza difficile per così tanti ballerini maschi essere presi in giro".



Le sue parole non sono passate inosservate, e hanno raccolto migliaia di like e di commenti a sostegno, tanto che la protagonista della gaffe si è sentita in dovere di fare mea culpa, affidando a Instagram il suo messaggio: "Le mie sincere scuse per un commento insensibile che ho fatto ieri nelle notizie pop. Dal balletto a tutto ciò che si desidera esplorare nella vita, dico fatelo. Credo pienamente che dovremmo essere tutti liberi di perseguire le nostre passioni. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto".