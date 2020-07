Il principe William svela qual è il peggior regalo che ha fatto a Kate

In 17 anni insieme (di cui 8 di fidanzamento e 9 di matrimonio) Kate Middleton e il principe William di regali se ne saranno scambiati a bizzeffe. Ma ce n'è uno in particolare che è rimasto impresso nella memoria del futuro erede al trono britannico. Si tratta di un binocolo, in assoluto il regalo più brutto che il duca di Cambridge abbia mai fatto a sua moglie. Lo ha ricordato intervenendo nel podcast della Bbc con Peter Crouch per sostenere la campagna Heads Up per la salute mentale: "Non ho la più pallida idea del perché lo avessi comprato", ha svelato ridendo.

L'episodio risale agli inizi della loro frequentazione, quando William cercava ancora di stupire Kate per farla capitolare ai suoi piedi. Di sicuro è riuscito nell'intento di lasciarla a bocca aperta, ma non nel senso sperato. "È un binocolo. Che significa?" ha detto la Middleton incredula scartando il pacchetto. In effetti, anche il principe qualche perplessità sulla scelta l'aveva già avuta: "Quando stavo per darglielo cercavo di convincermi che era tanto carino. Mi dicevo: 'Ma è fantastico, guarda come si vede lontano'", ha ricordato durante il podcast tra le risate. "In quel momento si è innamorata di me", ha scherzato.

Un dono forse non del tutto gradito, ma di sicuro indimenticabile e che, soprattutto, non ha scoraggiato Kate. Oggi lei e William sono felicemente sposati dall'aprile 2011 e hanno tre figli: George, Charlotte e Louis. Va detto che lui ha saputo come rimediare al regalo poco gradito, e negli anni è migliorato parecchio. Dall'anello di fidanzamento appartenuto a sua madre Lady Diana agli orecchini in ametista creati appositamente per la Duchessa, passando per un orologio super esclusivo e una veretta di epoca vittoriana, ha ricoperto sua moglie di doni preziosi e sfavillanti.

