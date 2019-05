Il principe Carlo apre un B&B in Scozia, nel granaio del castello

Diventato nonno per la quarta volta, il principe Carlo dà una svolta a corte e diventa albergatore. Aprirà i battenti tra poche ore il Bed & Breakfast in Scozia voluto dal figlio della Regina in un vecchio granaio di Castle of Mey, residenza estiva della madre. La strategia marketing del papà di Harry e William è quella di attirare più visitatori grazie a quelle dieci camere in stile vittoriano affacciate sul Mare del Nord.