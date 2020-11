Il mare a novembre: dalla Isoardi alla Santarelli, le vip a pranzo sulla sabbia

Un autunno mite, un lockdown parziale, un distanziamento necessario e una mondanità praticamente annullata. Chi può è fuggito al mare, per mettere i piedi sulla sabbia e dimenticare per qualche ora la pandemia. Federica Nargi ha approfittato della domenica di sole per un pranzo con le figlie, la mamma e le amiche. Elena Santarelli adora trascorrere il fine settimana in famiglia mangiando all’aria aperta. Luisa Ranieri si ricarica stesa al sole… e non solo.