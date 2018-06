I Ferragnez entrano nella casa nuova

Finalmente a casa! Il piccolo Leo fa il suo ingresso nella sua carrozzina griffata trasportata dal papà di Fedez mentre il rapper riprende la scena "evento". Il cantante fa un giro nel suo mega guardaroba dove magliette, felpe e giubbotti sono sistemati alla perfezione. Non manca una "passeggiatina" sulla terrazza fiorita... ma troppo ventilata. Intanto dall'aeroporto Chiara, diretta verso Londra, pensa ai suoi uomini che inaugureranno il lettone senza di lei.



Tra trasferimenti e impegni di lavoro, procedono anche i preparativi per il matrimonio e la coppia ha già lanciato l'hashtag #theferragnez in una clip "Save the date". Le nozze verranno celebrate in Sicilia, ci saranno luci, una ruota panoramica e tanto divertimento. "Wedding is coming. Are you ready? @fedez #TheFerragnez", cinguetta la Ferragni a margine del video in cui manca solo un dettaglio per i follower: la data (che secondo Vanity Fair è stata fissata per il 1° settembre).