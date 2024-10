Giulia De Lellis e Tony Effe, dichiarazione d’amore al concerto

"Aspettavo questo giorno da sempre" Tony Effe ha scritto sui social descrivendo la sua emozione prima di salire sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, per il suo primo concerto dell'Icon Tour nella Capitale. “Grazie Roma, la prima volta non si scorda mai” è la didascalia delle foto che raccontano la serata, a cui ha partecipato anche Giulia De Lellis. La conferma della storia d’amore tra i due era arrivata a settembre con la prima foto social che li ritraeva insieme, pubblicato da Tony Effe all'interno di un carosello di immagini con la didascalia “Un'estate bellissima”. Ora non solo la De Lellis era presente in prima fila scatenata come non mai, ma nel backstage ha regalato coccole e abbracci al cantante.