Aria di crisi per Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: il matrimonio è a rischio?
La coppia dovrebbe convolare a nozze in autunno, tuttavia l'assenza a un evento importante lascia intendere che il rapporto potrebbe essere a rischio
Se a gennaio il matrimonio tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sembrava una certezza, ora le nozze paiono meno imminenti e, forse, persino a rischio. Gli indizi a supporto di questa ipotesi, avanzata dal settimanale "Chi", non sono tantissimi, però sono abbastanza forti da indurre a prenderla in considerazione sul serio, senza bollarla subito come allarmismo infondato. Ma come si è passati da una proposta di matrimonio plateale alle voci di crisi? Per capirlo è necessario fare un breve tuffo nel recente passato.
La nascita della coppia
Dal 2017, Giorgio Pasotti, 52 anni, e Claudia Tosoni, 34 anni, condividono la vita privata e, sempre più spesso, anche quella professionale. Si sono conosciuti sul palco durante una produzione teatrale di Sogno di una notte di mezza estate e, nonostante la differenza d'età, hanno instaurato una relazione solida. Nemmeno il fatto che Pasotti fosse già padre ha creato difficoltà. L'attore ha infatti una figlia, Maria, nata nel 2010 dalla relazione con Nicoletta Romanoff. Lo scorso luglio, Tosoni aveva raccontato il rapporto costruito con la ragazza spiegando: "Io e Giorgio stiamo insieme da otto anni e con sua figlia siamo cresciute insieme".
Anche Pasotti aveva parlato apertamente di questo equilibrio familiare, sottolineando il ruolo della compagna: "È stato un percorso impegnativo, ma Claudia è stata molto brava perché non è mai stata invadente. Ha sempre rispettato la madre di mia figlia e non ha mai forzato i tempi. Ha fatto in modo che mia figlia imparasse a fidarsi di lei".
La proposta di matrimonio
Pasotti ha chiesto la mano a Tosoni lo scorso gennaio, al termine dello spettacolo teatrale La strana coppia, nel quale la compagna recitava insieme a Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. La proposta, fatta con dei fiori bianchi in una mano e l'anello nell'altra, è stata accolta con un fragoroso applauso da parte del pubblico, che non ha avuto nulla da ridire sul fuori programma, soprattutto perché la risposta dell'attrice alla fatidica domanda è stata "sì". Sembrava l'inizio di un nuovo percorso per la coppia, nata nel 2017, tuttavia durante il cammino sembra esserci stato qualche inciampo e l'arrivo alla meta prestabilita non sembra più così certo.
Gli indizi su una possibile crisi
Come raccontato da "Chi", sembra che i due attori stiano vivendo una crisi improvvisa. A far suonare il primo campanello d'allarme è stata l'assenza di Pasotti al compleanno della compagna, che lo scorso 27 aprile ha spento 34 candeline. Di per sé non si tratta di una prova schiacciante, considerando che di ragioni per la mancata partecipazione potrebbero essercene state parecchie, da un impegno lavorativo a un possibile malanno. Il quadro diventa però un po' più preoccupante se si considera che Pasotti e Tosoni hanno smesso di seguirsi su Instagram. Questi due indizi non indicano per forza una rottura imminente, tuttavia lasciano intendere che all'interno della coppia potrebbe esserci qualche problema da risolvere. Per capire se le nozze verranno celebrate in autunno, come precedentemente annunciato, o se verranno annullate bisognerà attendere ulteriori sviluppi.