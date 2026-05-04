Dal 2017, Giorgio Pasotti, 52 anni, e Claudia Tosoni, 34 anni, condividono la vita privata e, sempre più spesso, anche quella professionale. Si sono conosciuti sul palco durante una produzione teatrale di Sogno di una notte di mezza estate e, nonostante la differenza d'età, hanno instaurato una relazione solida. Nemmeno il fatto che Pasotti fosse già padre ha creato difficoltà. L'attore ha infatti una figlia, Maria, nata nel 2010 dalla relazione con Nicoletta Romanoff. Lo scorso luglio, Tosoni aveva raccontato il rapporto costruito con la ragazza spiegando: "Io e Giorgio stiamo insieme da otto anni e con sua figlia siamo cresciute insieme".