George di Cambridge compie 7 anni, la foto di mamma Kate

Il principino George ha spento sette candeline e mamma Kate Middleton , come ormai da tradizione, ha condiviso sulla pagina social ufficiale uno scatto del festeggiato realizzato da lei stessa. In polo verde, la stessa utilizzata per le foto del compleanno di suo padre William , il terzo in linea di successione al trono britannico sfoggia quel sorriso furbetto che tanto lo rende simpatico a sudditi e follower. In programma per lui uno Zoom party, ma anche una festicciola in giardino con la famiglia.

Dall'inizio della pandemia in poi, le feste in videoconferenza sono diventate un'abitudine per la royal family. Non solo Charlotte e Louis si sono collegati a distanza con i parenti per ricevere gli auguri di rito, ma anche la Regina Elisabetta ha accolto tutti virtualmente. George non farà eccezione, nonostante le maglie delle restrizioni preventive siano ormai più larghe. Kate e William però hanno organizzato per lui un pic nic e giochi in giardino ad Anmer Hall, dove il loro primogenito potrà dare sfogo a tutta la sua vitalità.

Per quanto riguarda i regali, qualche indiscrezione arriva dalla sua madrina Julia Samuel. A quanto racconta, il piccolo festeggiato si divertirà anche grazie a una tradizione di famiglia nata da un'idea di nonna Diana. George riceverà gli stessi giocattoli rumorosi e complicati che venivano donati a William e a zio Harry: il papà ne farebbe volentieri a meno, ma sembra che il divertimento del piccolo stia proprio nel vederlo impazzire!

