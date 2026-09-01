Tiphaine Auzière come mamma Brigitte Macron: la terza figlia della "première dame" ufficializza la nuova fiamma con 20 anni in meno

A rendere pubblica la relazione è stata proprio Tiphaine Ausière, che ha alle spalle una formazione da avvocato ed è madre di due figli, Elise e Aurele di 12 e 10 anni. Il settimanale Gala ha spiegato che i due si sarebbero incontrati durante giorni di vacanza a Le Touquet, città nel nord della Francia considerata quasi il "feudo personale" di Emmanuel Macron e della moglie Brigitte, che lì ha una casa. Stando a quanto è emerso nella stampa francese, Antoine Lecomte sarebbe uno sportivo e avrebbe una sua impresa dedicata allo sviluppo di componenti per il kitesurf. Il 22enne studia anche economia alla Neoma Business School.