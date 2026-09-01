Tiphaine Auzière come mamma Brigitte Macron: la terza figlia della "première dame" ufficializza la nuova fiamma con 20 anni in meno
L'annuncio grazie a un video social dopo una fuga d'amore ad Amsterdam. E il parallelismo con la storia tra Brigitte ed Emmanuel Macron non passa inosservato
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Una fuga di 48 ore ad Amsterdam, un breve video postato sui social per rompere gli indugi e ufficializzare una relazione fino a quel momento tenuta nascosta: così la 42enne Tiphaine Auzière ha deciso di annunciare il suo amore con il giovane Antoine Lecomte, di 20 anni più giovane. Nessuno scalpore se non fosse che la madre di Tiphaine è la première dame Brigitte Macron. Impossibile, insomma, non notare il parallelismo quasi perfetto tra figlia e mamma, sposata con il presidente francese pur essendo di 24 anni più grande.
Chi è Antoine Lecomte: gli studi, l'impresa di kitesurf
A rendere pubblica la relazione è stata proprio Tiphaine Ausière, che ha alle spalle una formazione da avvocato ed è madre di due figli, Elise e Aurele di 12 e 10 anni. Il settimanale Gala ha spiegato che i due si sarebbero incontrati durante giorni di vacanza a Le Touquet, città nel nord della Francia considerata quasi il "feudo personale" di Emmanuel Macron e della moglie Brigitte, che lì ha una casa. Stando a quanto è emerso nella stampa francese, Antoine Lecomte sarebbe uno sportivo e avrebbe una sua impresa dedicata allo sviluppo di componenti per il kitesurf. Il 22enne studia anche economia alla Neoma Business School.
L'amore "senza età" tra Brigitte ed Emmanuel
Il parallelismo si fa quasi da solo. Tiphaine Ausière è nata nel 1984, terza figlia del matrimonio tra Brigitte e André-Louis Auzière, medico sposato in prime nozze e morto nel 2019. La madre negli anni Novanta lavorava come insegnante di francese in un liceo di Amiens. Proprio qui la sua strada si incrociò con quella di Emmanuel Macron, un suo studente. Tra i banchi scoccò la scintilla, nonostante una 40enne Brigitte fosse sposata e già con tre figli e Macron fosse un semplice 16enne. I due non guardarono a questioni anagrafiche e tennero duro fino al 2007, anno del loro matrimonio.