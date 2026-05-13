Dalla Francia: "Lo schiaffo di Brigitte a Macron? Una scenata di gelosia per un'attrice iraniana"
In un libro-rivelazione, il giornalista Florian Tardif racconta che alla base del litigio ci sarebbe stata una "relazione platonica" tra il presidente e Golshifteh Farahani. Lo staff della première dame smentisce tutto
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Le immagini del presunto schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel Macron mentre stavano per scendere dall'Airbus presidenziale al loro arrivo in Vietnam, nel 2025, fecero il giro del mondo, alimentando retroscena e sfottò. A un anno di distanza, l'episodio è tornato al centro dell'attenzione in Francia grazie a un libro pubblicato dal giornalista Florian Tardif, secondo il quale all'origine del battibecco ci sarebbe stata una presunta "relazione platonica" tra il presidente francese e l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani. Lo staff della première dame smentisce tutto.
I presunti messaggi tra Macron e Farahani: "Ti trovo molto carina"
"È quello che mi è stato ripetutamente riferito da persone vicine a entrambi", ha dichiarato Tardif ai media francesi. Secondo quanto riportato nel suo libro Una coppia (quasi) perfetta, alcuni dei messaggi scambiati sarebbero stati dal tono confidenziale, con frasi come: "Ti trovo molto carina".
Tardif sostiene che il litigio sarebbe iniziato quando Brigitte Macron avrebbe letto un messaggio di Farahani sul telefono del marito. Secondo il giornalista francese, questa scoperta avrebbe alimentato tensioni all'interno della coppia, fino alla discussione "piuttosto accesa" avvenuta sull'aereo all'arrivo in Vietnam.
La smentita dello staff di Brigitte Macron
Lo staff di Brigitte Macron ha smentito a Le Parisien qualsiasi collegamento tra il gesto e l'attrice iraniana, precisando inoltre che la première dame non controllerebbe mai il telefono del marito.
I "rimpianti" dell'Eliseo
Tardif sostiene che oggi l'Eliseo "rimpiange" la scelta comunicativa adottata allora per cercare di spegnere le polemiche. "Avrebbero potuto dimostrare che erano una coppia, una vera coppia, e che non erano una coppia perfetta: è la storia che ci raccontano dall'inizio del quinquennato", ha affermato.