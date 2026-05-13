Dalla Francia: "Lo schiaffo di Brigitte a Macron? Una scenata di gelosia per un'attrice iraniana"

Le immagini del presunto schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel Macron mentre stavano per scendere dall'Airbus presidenziale al loro arrivo in Vietnam, nel 2025, fecero il giro del mondo, alimentando retroscena e sfottò. A un anno di distanza, l'episodio è tornato al centro dell'attenzione in Francia grazie a un libro pubblicato dal giornalista Florian Tardif, secondo il quale all'origine del battibecco ci sarebbe stata una presunta "relazione platonica" tra il presidente francese e l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani. Lo staff della première dame smentisce tutto.